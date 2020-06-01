Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила красотой в ярком наряде, который невозможно забыть

Фанаты звезды создали страничку в Инстаграм, посвященную кумиру, передает Politeka.net. На одних из последне размещенных кадров модель предстала в соблазнительном наряде.

Красотка позировала в ярком облегающем платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. Одежда сине-желтой раскраски имела глубокое декольте и маленькую длину. Платье едва прикрывало ягодицы звезды.

Также, платье отлично подчеркнуло тонкую талию Кайли, а грудь едва не выскакивала из глубокого выреза.

Модель надела колье и взяла маленькую прозрачную сумочку.

Длинные волнистые волосы и макияж в стиле красотки - как нельзя лучше подошли к ее откровенному образу.

За 19 часов пост собрал более 19 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, в том числе: "Самая аппетитная", "Вот это тело", "Фигура улет" и так далее.

Напомним, Кайли Дженнер угодила в скандал. С прошлого года звезду называли самой молодой миллиардершей в мире, но все оказалось ложью.

Компания Coty, которой звезда продала контрольный пакет Kylie Cosmetics, рассказала про ее настоящий капитал. Как выяснилось, детище модели приносило намного меньше прибыли, чем она рассказывала.

Состояние Дженнер оценивается в 900 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в небесно-голубом бикини и показала свои достоинства во всей красе.

Похоже, модель знает толк в жарком отдыхе - она очень часто показывает, как отдыхает на яхте в солнечную погоду и всячески подчеркивает свой золотистый загар.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде