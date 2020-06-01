Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон опублікувала гаряче фото

Зірка вміє дивувати шанувальників, і в цей раз змогла довести це знову, пише Politeka.net.

На знімку, розміщеному в сторіз Instagram, знаменитість стала спиною до фотографа.

Модель була абсолютно голою, спереду Памела прикривалася лише рушником. Видно, що красуня обняла себе рукою, щоб утримати тканину на тілі.

Андерсон розпустила довге, майже шовкове, волосся.

Особливу увагу привернуло тату, зроблене по довжині хребта.

Тонка талія, пишні стегна і, загалом, красиве тіло - все це робить знімок надзвичайним, а про модель хочеться сказати: "Справжня квіточка".

Модель позувала біля вікна, трохи опустивши голову.

Фото було чорно-білим, як в принципі і завжди, адже зірка на сторінці в Instagram віддає перевагу саме таким знімкам.

Оскільки знімок був оприлюднений в сторіз, він не зібрав багато лайків та коментарів, як інші пости Памели.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон зняла топ і шорти, залишившись у самому купальнику. Модель постала біля водоспаду.

Знімки біля води вийшли соковитими і гарячими.

Нагадаємо також, що Памела Андерсон постала в образі брюнетки, позуючи в одному лише піджаку.

Зірка, піднявши ногу, зайняла неймовірну позу і дозволила розгледіти своє найпотаємніше місце. Розтяжка не підвела актрису і дала можливість насолодитися шикарним виглядом.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон млосно розкинулася на ліжку, закинувши руки за голову і витончено вигнувши апетитні ніжки.

Модель позувала в короткій чорній сукні з глибоким декольте, яка дозволяє їй продемонструвати свої вражаючого розміру груди.

Нагадаємо, Памела Андерсон заворожила формами в довгому шовковому платті: "Ядерна блондинка".

Як повідомляла Politeka, волога Памела Андерсон підкорила пристрасним видом в одному піджаку: "Тіло те, що треба".

Також Politeka писала, що розкішна Памела Андерсон відкрила дуже багато в спокусливій плаття: жінка-мрія.