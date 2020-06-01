Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон опубликовала горячее фото
Звезда умеет удивлять поклонников, и в этот раз смогла доказать это снова, пишет Politeka.net.
На снимке, размещенном в сториз Инстаграм, знаменитость предстала спиной к фотографу.
Модель была абсолютно обнаженной, впереди Памела прикрывалась лишь полотенцем. Видно, что красотка обняла себя рукой, чтобы удержать ткань на теле.
Андерсон распустила длинные, почти шелковые, волосы.
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Особое внимание привлекло тату, сделанное по длине позвоночника.
Тонкая талия, пышные бедра и, в общем, красивое тело - все это делает снимок необычайным, а о модели хочется сказать: "Настоящий цветочек".
Модель позировала у окна, немного опустив голову.
Фото было черно-белым, как в принципе и всегда, ведь звезда на странице в Инстаграм предпочитает именно таким снимкам.
Поскольку снимок был обнародован в сториз, он не собрал много лайков и комментариев, как другие посты Памелы.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон сняла топ и шорты, оставшись в одном купальнике. Модель предстала для возле водопада.
Снимки возле воды получились сочными и горячими.
Напомним также, что Памела Андерсон предстала в образе жгучей брюнетки, позируя в одном лишь пиджаке.
Звезда, подняв ногу, заняла невероятную позу и позволила разглядеть свое самое сокровенное место. Растяжка не подвела актрису и дала возможность насладится шикарным видом.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон томно раскинулась на кровати, закинув руки за голову и изящно выгнув аппетитные ножки.
Модель позировала в коротком черном платье с глубоким декольте, которое позволяет ей продемонстрировать свою впечатляющего размера грудь.
Напомним, Памела Андерсон заворожила формами в длинном шелковом платье: "Ядерная блондинка".
Как сообщала Politeka, влажная Памела Андерсон покорила страстным видом в одном пиджаке: "Тело то, что надо".
Также Politeka писала, что роскошная Памела Андерсон открыла слишком многое в соблазнительном платье: женщина-мечта.