Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон опубликовала горячее фото

Звезда умеет удивлять поклонников, и в этот раз смогла доказать это снова, пишет Politeka.net.

На снимке, размещенном в сториз Инстаграм, знаменитость предстала спиной к фотографу.

Модель была абсолютно обнаженной, впереди Памела прикрывалась лишь полотенцем. Видно, что красотка обняла себя рукой, чтобы удержать ткань на теле.

Андерсон распустила длинные, почти шелковые, волосы.

Особое внимание привлекло тату, сделанное по длине позвоночника.

Тонкая талия, пышные бедра и, в общем, красивое тело - все это делает снимок необычайным, а о модели хочется сказать: "Настоящий цветочек".

Модель позировала у окна, немного опустив голову.

Фото было черно-белым, как в принципе и всегда, ведь звезда на странице в Инстаграм предпочитает именно таким снимкам.

Поскольку снимок был обнародован в сториз, он не собрал много лайков и комментариев, как другие посты Памелы.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон сняла топ и шорты, оставшись в одном купальнике. Модель предстала для возле водопада.

Снимки возле воды получились сочными и горячими.

Напомним также, что Памела Андерсон предстала в образе жгучей брюнетки, позируя в одном лишь пиджаке.

Звезда, подняв ногу, заняла невероятную позу и позволила разглядеть свое самое сокровенное место. Растяжка не подвела актрису и дала возможность насладится шикарным видом.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон томно раскинулась на кровати, закинув руки за голову и изящно выгнув аппетитные ножки.

Модель позировала в коротком черном платье с глубоким декольте, которое позволяет ей продемонстрировать свою впечатляющего размера грудь.

Напомним, Памела Андерсон заворожила формами в длинном шелковом платье: "Ядерная блондинка".

Как сообщала Politeka, влажная Памела Андерсон покорила страстным видом в одном пиджаке: "Тело то, что надо".

Также Politeka писала, что роскошная Памела Андерсон открыла слишком многое в соблазнительном платье: женщина-мечта.