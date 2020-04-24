Модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск опубликовала серию ярких снимков в купальнике

Звезда порадовала поклонников смелыми снимками на пляже, а также на природе, передает Politeka.net.

Знаменитая модель опубликовала черно-белые снимки, на которых демонстрирует свои прелести.

На фото красотка блистала в бикини, которое едва прикрывает прелести. Заметны ее тонкая талия и, хоть и небольшие, но при этом красивые формы.

Длинные стройные ножки - это то, о чем мечтает каждая девушка.

Знаменитость позировала не одна, а также со своим бойфрендом.

Также звезда представила фото на природе, где она предстала без белья в легком длинном платье и обтягивающем спортивном костюме, чтобы в совершенстве показать невероятное тело.

Напомним, Эльза Хоск предстала на кадрах в обтягивающем боди, через которое хорошо просматривается ее грудь.

Возможно, модель намочила наряд, или ткань оказалась слишком тонкой, но поклонникам удалось рассмотреть все до мельчайших подробностей. На фото Хоск смеется и прикрывает лицо руками.

«Скучаю по солнцу на моем лице», - написала 31-летняя модель.

За несколько дней пост звезды собрал более 130 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что в этом году Эльзе Хоск исполняется 32 года, ее параметры остаются несколько лет на одном уровне - грудь 79 см, талия 56 см, бедра 89 см. Рост Эльзы - 177 см.

К слову, контролировать вес, который Хоск старается держать на отметке 52-54 кг, помогают регулярные спортивные тренировки.

Стоит отметить, что руку к росту популярности модели приложил отец, который разослал ее фотографии в некоторые агентства в Швеции.

Модель не единожды появлялась на обложках журналов Elle, Cosmopolitan и других.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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