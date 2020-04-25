Модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск поделилась нежным домашним снимком в постели

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка осталась в одном белье, которое подчеркнуло ее идеальные изгибы. Она уселась на кровати, накинув на себя объемный свитер. Фотография получилась невероятной – одновременно нежной, чарующей и соблазнительной. Упругая грудь красотки привлекла внимание поклонников, а ее нежный взгляд взбудоражил фантазию. Теперь понятно, благодаря чему Хоск долгое время остается топ-ангелом Victoria’s Secret.

«Медленные дождливые дни», - подписала модель фото.

За несколько дней пост звезды собрал более 232 тысяч лайков. В комментариях ей оставили сотни приятных слов и комплиментов.

«Серьезно, ты выглядишь слишком мило», «Королева», «Огонь», «Живая богиня!», «Великолепная», «Удивительная», «Прекрасная», «Ангел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск порадовала поклонников смелыми снимками на пляже. Красотка опубликовала черно-белые снимки, на которых демонстрирует свои прелести. Хоск блистала в бикини, которое едва прикрывает ее аппетитные формы. Прекрасно видны ее тонкая талия, плоский живот и идеальные изгибы тела.

Напомним, что звезда «Victoria’s Secret» Эльза Хоск подразнила молодым телом в прозрачном боди: «Горячо».

Как сообщала Politeka, раздетая ангел Victoria’s Secret померилась прелестями с горячей подружкой: кадр сводит с ума.

Также Politeka писала, что Эльза Хоск разделась и показала идеальные изгибы: "Шикарна".