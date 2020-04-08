Бывший ангел Victoria’s Secret, супермодель Эльза Хоск поражает красотой
Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, где публикует фото разного характера, пишет Рoliteka.net. Модель на снимках всегда подчеркивает достоинства своей фигуры.
В этом году красотке исполняется 32 года, ее параметры остаются несколько лет на одном уровне - грудь 79 см, талия 56 см, бедра 89 см. Рост Эльзы - 177 см.
К слову, контролировать вес, который Хоск старается держать на отметке 52-54 кг, помогают регулярные спортивные тренировки.
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Стоит отметить, что руку к росту популярности модели приложил отец девушки, который разослал ее фотографии в некоторые агентства в Швеции.
С того времени Хоск поучаствовала в съемках рекламы известных брендов, в том числе Oriflame.
Также модель не единожды появлялась на обложках журналов Elle, Cosmopolitan и других.
На свои показы супермодель приглашали марки Christian Dior, Giambattista Valli, Guy Laroche, John Galliano и другие.
Личная жизнь у красотки бурная. С такой внешностью за ней начали ухаживать со школы.
Модели приписывали роман с Норманом Ридусом, известным по фильмам «Ходячие мертвецы». Но девушка тщательно скрывает свою личную жизнь.
Стоит отметить, что в 2015 году бойфрендом Хоск стал владелец компании District Vision, выпускающей приспособления для бега, Том Дэйли.
В свободное время модель любит заниматься бейсболом, боксом, пилатесом и силовыми упражнениями.
На одном из недавних фото звезда позировала в купальнике на пляже, похваставшись всем изяществом. Красотка выгнулась, засветив самое интимное.
На этом снимке звезда позирует в нижнем белье, спустив с себя брюки. Она просто шикарна.
Далее предлагаем посмотреть еще несколько фото супермодели.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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