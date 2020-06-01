Известная модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск показала стройную фигуру в бикини

Блестящая блондинка умеет поражать поклонников своей красотой, пишет Politeka.net. На одних из последних снимков Эльза предстала в розовом бикини тонкие бретельки тянулись к затылку звезды.

Модель не обладает пышными формами, но от этого она не менее прекрасна и выглядит, как березка.

Маленький купальник скрыл самое интимное, тонкая полосочка ткани между грудями придала образу некой откровенности.

Звезда надела розовые брюки-клеш, которые, вероятно, были сделаны из кожи.

Завершила образ тоненькая цепочка с кулоном на шее.

Эльза сделала прическу, напоминающую мокрый эффект. Звезда повернулась спиной, чтобы продемонстрировать не только упругую пятую точку, но и показать волнистые волосы.

Макияж с акцентом на глаза и пухлые губы , лишь подчеркнул невероятную красоту звезды.

"Профессиональный цветочный магазин 🌸🌺🌸🌺", - подписала фото красотка.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали Хоск сотни приятных сообщений, посвященных ее красивой фигуре.

Напомним, Эльза Хоск предстала абсолютно обнаженной. Модель прижала руки к груди, закрыв ими самое интимное.

Звезда сделала длинный хвост из ровных шелковистых волос, которые немного прикрыли оголенные части тела.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск позировала на кровати, всячески изгибаясь, показывая совершенные изгибы.

Девушка позировала с книгой в руках.

«Лилии и кашемир лаванды. Последний день карантина», - написала звезда.

Напомним, что звезда "Victoria’s Secret" Эльза Хоск разделась и показала идеальные изгибы: "Шикарна".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск разделась, показав, чем ее наградила природа: «Богиня».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск потрясла красотой в платье без белья: "Невероятное тело".