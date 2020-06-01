Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи вміє вражати шанувальників відвертими образами

Фанати зірки створили сторінку, де публікують різні фото знаменитості, повідомляє Politeka.net.

Так, на одному з останніх знімків Емілі з'явилася у купальнику свого бренду.

Модель позувала в напівпрозорій блузі для пляжу і в плавках-бікіні, такого же забарвлення.

Зірка позувала на газоні, розставивши ноги. Ратаковськи злегка вигнулася, та продемонструвала ідеальні вигини свого тіла.

Варто відзначити, що блуза була розстебнута на початку і в кінці, і це надавало образу більшої пікантності.

Модель потягнула за бікіні і прочинила види на тонку талію з плоским животом: "Гаряча крихітка".

За п'ять годин пост зібрав загалом близько 30 лайків, однак поки група не настільки популярна, така маленька активність пов'язана саме з цим.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в білій сорочці, розстебнувши кілька верхніх гудзиків. В результаті розпусна красуня засвітила частину своїх пишних грудей.

Модель забрала волосся в акуратну зачіску, випустивши кілька пасом біля обличчя.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала перед дзеркалом в крихітному купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми.

Тонкі смужки тканини обплели неймовірне тіло красуні.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи стояла у воді, а поряд можна побачити її чорного пса.

На останньому фото зірка вже стрибнула на руки до свого чоловіка, який взявся за п'яту точку моделі. Фанати поставили майже мільйон лайків і написали безліч коментарів.

Нагадаємо, гаряча Ратаковськи в крихітному купальнику засвітила розкішний бюст

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковськи без штанів і зайвої скромності вразила своїми "вишеньками"

Також Politeka повідомляла, що Ратаковськи в легкому платті без білизни засвітила розкішний бюст