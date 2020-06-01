Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи вміє вражати шанувальників відвертими образами
Фанати зірки створили сторінку, де публікують різні фото знаменитості, повідомляє Politeka.net.
Так, на одному з останніх знімків Емілі з'явилася у купальнику свого бренду.
Модель позувала в напівпрозорій блузі для пляжу і в плавках-бікіні, такого же забарвлення.
Зірка позувала на газоні, розставивши ноги. Ратаковськи злегка вигнулася, та продемонструвала ідеальні вигини свого тіла.
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Варто відзначити, що блуза була розстебнута на початку і в кінці, і це надавало образу більшої пікантності.
Модель потягнула за бікіні і прочинила види на тонку талію з плоским животом: "Гаряча крихітка".
За п'ять годин пост зібрав загалом близько 30 лайків, однак поки група не настільки популярна, така маленька активність пов'язана саме з цим.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в білій сорочці, розстебнувши кілька верхніх гудзиків. В результаті розпусна красуня засвітила частину своїх пишних грудей.
Модель забрала волосся в акуратну зачіску, випустивши кілька пасом біля обличчя.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала перед дзеркалом в крихітному купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми.
Тонкі смужки тканини обплели неймовірне тіло красуні.
Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи стояла у воді, а поряд можна побачити її чорного пса.
На останньому фото зірка вже стрибнула на руки до свого чоловіка, який взявся за п'яту точку моделі. Фанати поставили майже мільйон лайків і написали безліч коментарів.
Нагадаємо, гаряча Ратаковськи в крихітному купальнику засвітила розкішний бюст
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковськи без штанів і зайвої скромності вразила своїми "вишеньками"
Також Politeka повідомляла, що Ратаковськи в легкому платті без білизни засвітила розкішний бюст