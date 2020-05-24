Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски взбудоражила модным бельем на новом кадре
Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница похвасталась домашним кадром в необычном белье в мелкий горошек, чем и восхитила поклонников. Девушка любит будоражить стильными нарядами и естественными кадрами. В этот раз Эмили она представила новое фото, подчеркнув свою стройность лучшим образом, сообщает Politeka.net.
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Ратаковски позировала в рубашке, соблазнительно задрав ту до груди и повернувшись к объективу боком. Таким образом девушка показала, что в комплекте к ее рубашке идет и белье – тонкое бикини.
«Я всегда крал рубашки мужа, поэтому решила, что у нас должны быть свои. Стройная, симпатичная форма, подходит к своему любимому костюму с принтом», - написала Эмили.
Поклонники тут же ответили:
«Вау, это так горячо🔥😍», «Привет, ты выглядишь очень круто в этом, не останавливайся», «Боже, это действительно горячо, продолжай😍🔥😍🔥😍🔥😍🔥», «комплимент да Марчелло, «Девушка с огоньком🌶🌶🌶🔥🚁», «вау, покажи эти перчики», «Ты такая крутая», «выглядит очень смело».
До этого звезда опубликовала несколько сториз в Инстаграм, представ в соблазнительном наряде. Звезда надела легкое платье на тонких лямках и с глубоким декольте. Наряд обтянул упругую пятую точку Ратаковски.
Большое декольте позволило полюбоваться пышной грудью артистки.
Звезда на одном из фото присела, задрав платье и показав стройные ножки, а также сверкнув пышным бюстом. Рядом находился любимый пес.
Также Ратаковски прижалась к Коломбо, делая селфи. Грудь без белья едва не выпрыгивала из наряда. Красотка держала в руке банку напитком и смотрела в камеру. Звезда выглядит, как крошка на 100 баллов.
Поскольку посты были обнародованы в сториз, ни один из пользователей сети не смог их прокомментировать открыто. Однако, судя по другим постам звезды, ее публикации быстро собирают массы комментариев и лайков.
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Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас
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