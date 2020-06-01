Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски умеет поражать поклонников откровенными образами

Фанаты звезды создали страничку, где публикуют различные фото знаменитости, сообщает Politeka.net.

Так, на одном из последних снимков Эмили предстала купальнике своего бренда.

Модель позировала в полупрозрачной блузе для пляжа и в плавках-бикини, такой же расцветки.

Звезда позировала на газоне, расставив ноги. Ратаковски слегка выгнулась, и продемонстрировала идеальные изгибы своего тела.

Стоит отметить, что блуза была расстегнута вначале и в конце, и это придавало образу большей пикантности.

Модель потянула за бикини и приоткрыла виды на тонкую талию с плоским животом: "Горячая крошка".

За пять часов пост собрал всего около 30 лайков, однако пока группа не столь популярна, и такая маленькая активность связана именно с этим.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в белой рубашке, расстегнув несколько верхних пуговиц. В результате распутная красотка засветила часть своей пышной груди.

Модель забрала волосы в аккуратную прическу, выпустив несколько прядей у лица.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала перед зеркалом в крохотном купальнике, который минимально прикрывает ее роскошные формы.

Тонкие полосочки ткани оплели невероятное тело красотки.

Напомним также, что Эмили Ратаковски стояла в воде, а рядом можно увидеть ее черного пса.

На последнем фото звезда уже запрыгнула на руки к своему мужчине, который взялся за пятую точку модели. Фанаты поставили почти миллион лайков и написали множество комментариев.

Напомним, горячая Ратаковски в крохотном купальнике засветила роскошный бюст

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски без штанов и лишней скромности потрясла своими "вишенками"

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