Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как проводит прогулку с псом Коломбо

Красотка любит не только показывать свои идеальные формы, но и хвастаться своим любимцем, сообщает Politeka.net.

Так, звезда опубликовала несколько сториз в Инстаграм, представ в соблазнительном наряде.

Звезда надела легкое платье на тонких лямках и с глубоким декольте. Наряд обтянул упругую пятую точку Ратаковски.

Большое декольте позволило полюбоваться пышной грудью артистки.

Звезда на одном из фото присела, задрав платье и показав стройные ножки, а также сверкнув пышным бюстом. Рядом находился любимый пес.

Также Ратаковски прижалась к Коломбо, делая селфи. Грудь без белья едва не выпрыгивала из наряда. Красотка держала в руке банку напитком и смотрела в камеру. Звезда выглядит, как крошка на 100 баллов.

Поскольку посты были обнародованы в сториз, ни один из пользователей сети не смог их прокомментировать открыто. Однако, судя по другим постам звезды, ее публикации быстро собирают массы комментариев и лайков.

Напомним, Эмили Ратаковски надела брюки на высокой посадке, которые подчеркнули стройность ее талии.

Модель распустила волосы и поиграла пышной грудью, которая едва не вырывалась из тесного топа.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски решила крупным планом показать свою шикарную грудь.

Позируя на белой постели, модель постаралась максимально передать красоту своих форм, которые будет трудно забыть.

Напомним также, что Эмили Ратаковски предстала спиной к объективу, а зеркало впереди засветило идеальное тело. Звезда позировала с небрежно распущенными волосами.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини