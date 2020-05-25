Американская супермодель Эмили Ратаковски сверкнула безупречной фигурой в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на опубликованных кадрах Ратаковски позуирет перед зеркалом в крохотном купальнике, который минимально прикрывает ее роскошные формы.
Однако, несмотря на фантастический вид звезды, ее поклонники остались безмолвны. Кадры модель выбросила у себя в Сторис.
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До этого мы писали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как проводит прогулку с псом Коломбо.
Красотка любит не только показывать свои идеальные формы, но и хвастаться своим любимцем.
Так, звезда опубликовала несколько сториз в Инстаграм, представ в соблазнительном наряде.
Звезда надела легкое платье на тонких лямках и с глубоким декольте. Наряд обтянул упругую пятую точку Ратаковски.
Большое декольте позволило полюбоваться пышной грудью артистки.
Звезда на одном из фото присела, задрав платье и показав стройные ножки, а также сверкнув пышным бюстом. Рядом находился любимый пес.
Также Ратаковски прижалась к Коломбо, делая селфи. Грудь без белья едва не выпрыгивала из наряда. Красотка держала в руке банку напитком и смотрела в камеру. Звезда выглядит, как крошка на 100 баллов.
Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде
Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас
А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини