Популярна українська співачка Джамала, яка зараз вагітна, показала незвичайну фотосесію

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram переможниця Євробачення 20016 поширила низку фотографій, присвячених Дню Києва.

На них співачка позує в стильному брючному костюмі коричневого кольору і короткому світло-рожевому топі, під яким видно абсолютно плоский живіт. Знімки зроблені на тлі столичного фунікулера, очевидно, в той час, коли Джамала ще не була вагітна.

«Ти - мій

Ти справді мій І кажу це не тому, що я твоя почесна громадянка 😂

Ти по-справжньому моє місто.

Ти вивчив мене, дарував стільки зустрічей, любові, розчарувань.

Я тут вдома.

Перша любов, перші справжні музичні майданчики, перші перемоги, весілля, перше народження моєї дитини.

Можу перераховувати нескінченно ...

Біжу до тебе з радістю! Люблю тебе. Розквітай !!!», - написала співачка.

В коментарях користувачі мережі спантеличені. Вони засипали співачку питаннями.

"Ти вже народила?", "А де живіт?", - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, Джамала опублікувала знімок, на якому "зник" її вагітний живіт. Деякі вже було зраділи, що артистка народила. Однак, це виявилося лише архівне фото. На ньому Джамала з'явилася в яскравому помаранчевому платті, подчеркнувшем її колись тонку талію.

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