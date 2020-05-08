Украинская певица Джамала, которая находится в интересном положении, предстала в необычном мрачном образе

Архивные фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Джамала оделась в черные штаны и грубый серый свитер. Она осталась босой, что придало снимкам особого смысла. Певица грустно смотрела в кадр. Впрочем, ее послание под фото тоже не было веселым.

«Важно помнить свою историю, трагическое прошлое, чтобы не допустить ошибок в будущем... Память делает нас сильнее. Вечное уважение погибшим во Второй мировой войне. Мира всем нам», - написала певица.

За несколько часов ее пост собрал почти 12 тысяч лайков. Поддержала лайком Джамалу телеведущая Леся Никитюк. В комментариях певице оставили много комплиментов, несмотря на то, что ее образ вышел слишком мрачным.

«Очень красивая», "Вечная память, вечная благодарность", «Дай нам бог мирного неба над головой! И любви в сердце каждому», «Крутая», «Вы невероятная», «Очень нежная», «Красавица», «Космическая», «Но история людей ничему не учит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 36-летняя Джамала во время карантина все свое время проводит дома, поэтому часто делится с поклонниками новыми фотографиями и видео. Недавно она позировала для фото в платье, подчеркнув свой внушительный живот.

Напомним, что беременная Джамала очаровала глубоким декольте, личные кадры: "Очень красиво".

Как писала Politeka, Джамала обратилась к украинцам: "Это полное безумие и издевательство".

Также Politeka сообщала, сияющая от счастья Джамала сообщила новость, которую ждали много месяцев: "Какие же вы счастливые".