Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас беременна, показала необычную фотосессию

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм победительница Евровидения 20016 распространила ряд фотографий, приуроченных ко Дню Киева.

На них артистка позирует в стильном брючном костюме коричневого цвета и коротком светло-розовом топе, под которым виден абсолютно плоский живот. Снимки сделаны на фоне столичного фуникулёра, очевидно, в то время, когда Джамала еще не была беременна.

«Ты - мой

Ты действительно мой И говорю это не потому, что я твоя почетная гражданка 😂

Ты по-настоящему мой город.

Ты изучил меня, дарил столько встреч, любви, разочарований.

Я здесь дома.

Первая любовь, первые настоящие музыкальные площадки, первые победы, свадьба, первое рождение моего ребенка.

Могу перечислять бесконечно ...

Бегу к тебе с радостью! Люблю тебя. Расцветай !!!», - написала певица.

В комментариях пользователи сети озадачены. Они засыпали певицу вопросами.

"Ты уже родила?", "А где живот?", - пишут они.

Ранее мы сообщали, Джамала опубликовала снимок, на котором "исчез" ее беременный живот. Некоторые уж было обрадовались, что артистка родила. Однако, это оказалось всего лишь архивное фото. На нем Джамала предстала в ярком оранжевом платье, подчеркнувшем ее некогда тонкую талию.

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах

А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото

Также Politeka сообщалось, что Джамала показала своего самого близкого человека