Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив, як приготувати смачну пасту
За словами Клопотенка, не існує єдиного класичного рецепта пасти "Карбонара", передає Politeka.net. Однак є багато легенд про походження цієї страви. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Очевидно, що рецепт з'явився в районі, де було багато вугілля і шахтарів. Тому, швидше за все, це було просте блюдо - вермішель або паста, і додавалося все, що є в холодильнику.
Секрети приготування класичної пасти "Карбонара" полягають в тому, щоб взяти хорошу вермішель, велику каструлю, в яку налити багато води і добре підсолити.
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Отже, для приготування знадобляться:
• 250 г вермішелі (спагеті)
• 100-150 г бекону
• 50 г Пармезану
• 50 г цибулі (білої)
• 2 зубчика часнику
• 1 яйце
• 50 мл вершків (30-33%)
• 20 г петрушки (листя)
• 2 ст. л. оливкової олії
• 20 г солі
• За смаком перець
Спосіб приготування:
Невеликими шматочками нарізати бекон чи використовувати готові смужки. Розчавити ножем два зубчики часнику, ½ шт. цибулини нарізати дрібними кубиками.
Налити на розігріту сковороду одну ст. л. оливкової олії і додати спочатку часник, а через хвилину бекон і потім цибулю. Обсмажити кілька хвилин. Потім додати яйце і вершки. Помішати, щоб суміш стала однорідною. Зняти сковороду з вогню, щоб яйце не згорнулося.
Варимо спагетті. На два літри води додати 20 г солі і 250 г спагетті, одну ст. л. оливкової олії. Варити приблизно сім хвилин, далі злити воду.
Можна залишити одну-дві ст. л. води від спагетті і додати до соусу для більшої соковитості.
З'єднати готову пасту з соусом і перемішати. Пармезан натерти, додати перець за смаком і листя петрушки.
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