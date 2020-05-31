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Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив, як приготувати смачну пасту

За словами Клопотенка, не існує єдиного класичного рецепта пасти "Карбонара", передає Politeka.net. Однак є багато легенд про походження цієї страви. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Очевидно, що рецепт з'явився в районі, де було багато вугілля і шахтарів. Тому, швидше за все, це було просте блюдо - вермішель або паста, і додавалося все, що є в холодильнику.

Секрети приготування класичної пасти "Карбонара" полягають в тому, щоб взяти хорошу вермішель, велику каструлю, в яку налити багато води і добре підсолити.

Отже, для приготування знадобляться:

• 250 г вермішелі (спагеті)

• 100-150 г бекону

• 50 г Пармезану

• 50 г цибулі (білої)

• 2 зубчика часнику

• 1 яйце

• 50 мл вершків (30-33%)

• 20 г петрушки (листя)

• 2 ст. л. оливкової олії

• 20 г солі

• За смаком перець

Спосіб приготування:

Невеликими шматочками нарізати бекон чи використовувати готові смужки. Розчавити ножем два зубчики часнику, ½ шт. цибулини нарізати дрібними кубиками.

Налити на розігріту сковороду одну ст. л. оливкової олії і додати спочатку часник, а через хвилину бекон і потім цибулю. Обсмажити кілька хвилин. Потім додати яйце і вершки. Помішати, щоб суміш стала однорідною. Зняти сковороду з вогню, щоб яйце не згорнулося.

Варимо спагетті. На два літри води додати 20 г солі і 250 г спагетті, одну ст. л. оливкової олії. Варити приблизно сім хвилин, далі злити воду.

Можна залишити одну-дві ст. л. води від спагетті і додати до соусу для більшої соковитості.

З'єднати готову пасту з соусом і перемішати. Пармезан натерти, додати перець за смаком і листя петрушки.

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