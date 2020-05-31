Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко порадувала фанатів і блиснула формами в наряді без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Кумейко позує в сукню перед дзеркалом, розкривши його ззаду і показавши всім розкішні форми. Пікантні місця зірки прикривав стікер у вигляді сонечка.
Уточнимо, що знімок є архівним – в 2017 році Кумейко знялася для чоловічого журналу XXL.
Однак шанувальники зірки не змогли відреагувати на пікантну витівку кумира, адже знімком вона поділилася в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свою красу і розповіла про те, як бути щасливою.
На фото Анастасія позує в напівпрозорому платті або халаті, під яким не виявилося білизни. Красуня елегантно лягла на диван і зігнула ніжки, щоб фото вийшло максимально спекотним. Кумейко не соромилася показувати свою гордість у величезному декольте, а образ доповнила ременем на талії.
"Якщо викинути з голови шаблон "як воно все має бути" і насолоджуватися тим, як воно все є, то можна випадково стати щасливим", - написала Анастасія під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Доминантовна, ти дуже зробила висновки", "головне-бути щасливим кожну секунду", "Шикарна, халатик зайвий", "Сліпуче красива", "Холодно - травень місяць!!", "Ви хочете зніматися в кіно?".
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