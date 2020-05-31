Супермодель Емілі Ратаковскі блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в крихітному купальнику, який задерла до непристойності. Як можна помітити, Ратаковски позує практично на носі яхти на тлі красивого узбережжя.

Доповнює образ моделі красиві сережки і великі окуляри. Сам знімок вона ніяк не підписала, а її прихильники не змогли цього зробити, оскільки знімок вона викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковскі з'явилася на публіці в незвичайному відвертому вигляді.

На цей раз модель, актриса і підприємниця з'явилася на публіці в незвичайному вбранні, більше схожому на вільну чоловічу сорочку. Дівчина знає, як дивувати шанувальників і як захоплювати видом в незвичайних нарядах, що вона також часто рекламує.

На цей раз модель підкреслила свої переваги в білосніжному оверсайз сукні-сорочки, з пікантно-відкритим декольте. Дівчина доповнила образ незвичайними босоніжками і маленькою чорною сумочкою. Легкий макіяж вдало підкреслив засмаглу шкіру знаменитості.

Шанувальники ж були захоплені обговоренням форм зірки, які були дуже помітні навіть в глибокому декольте: «Ось це персики вогонь 🔥🔥», «Підкорює серце цими формами, без білизни - просто вогонь❤️», «Привіт, мене звуть Симона, дуже подобається такий незвично-яскравий вигляд», «Форми просто вогонь😍🔥!», «Так, мем, ви зводите з розуму», «Жахлива груди 😢😢», «Ти така підступна і така красива👅👅👅👅», «Смачний 😍😍», «ти тут прям сама скромність».

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковскі виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковскі зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні