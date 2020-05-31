Супермодель Эмили Ратаковски сверкнула безупречной фигурой во время отдыха на яхте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует в крохотном купальнике, который задрала до неприличия. Как можно заметить, Ратаковски позирует практически на носу яхты на фоне красивого побережья.
Дополняет образ модели красивые серьги и большие очки. Сам снимок она никак не подписала, а ее поклонники не смогли этого сделать, поскольку снимок она выбросила у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в необычном дерзком виде.
В этот раз модель, актриса и предпринимательница появилась на публике в необычном наряде, больше похожем на свободную мужскую рубашку. Девушка знает, как удивлять поклонников и как восхищать видом в необычных нарядах, что она также часто рекламирует.
В этот раз модель подчеркнула свои достоинства в белоснежном оверсайз платье-рубашке, с пикантно-открытым декольте. Девушка дополнила образ необычными босоножками и маленькой черной сумочкой. Легкий макияж удачно подчеркнул загорелую кожу знаменитости.
Поклонники же были увлечены обсуждением форм звезды, которые были очень даже заметны в глубоком декольте: «Вот это персики огонь 🔥🔥», «Покоряет сердце этими формами, без белья - просто огонь❤️», «Привет, меня зовут Симона, очень нравится такой необычно-яркий вид», «Формы просто огонь😍🔥!», «Да, мэм, вы сводите с ума», «Ужасная грудь 😢😢», «Ты такая коварная и такая красивая👅👅👅👅», «Вкусный 😍😍», «ты здесь прям сама скромность».
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