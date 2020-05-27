Девушка в одной рубашке появилась на публике, поразив всех

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в необычном дерзком виде

В этот раз модель, актриса и предпринимательница появилась на публике в необычном наряде, больше похожем на свободную мужскую рубашку. Девушка знает, как удивлять поклонников и как восхищать видом в необычных нарядах, что она также часто рекламирует, сообщает Politeka.net.

В этот раз модель подчеркнула свои достоинства в белоснежном оверсайз платье-рубашке, с пикантно-открытым декольте. Девушка дополнила образ необычными босоножками и маленькой черной сумочкой. Легкий макияж удачно подчеркнул загорелую кожу знаменитости.

Поклонники же были увлечены обсуждением форм звезды, которые были очень даже заметны в глубоком декольте: «Вот это персики огонь 🔥🔥», «Покоряет сердце этими формами, без белья - просто огонь❤️», «Привет, меня зовут Симона, очень нравится такой необычно-яркий вид», «Формы просто огонь😍🔥!», «Да, мэм, вы сводите с ума», «Ужасная грудь 😢😢», «Ты такая коварная и такая красивая👅👅👅👅», «Вкусный 😍😍», «ты здесь прям сама скромность».

До этого восхитила довольно стройной и подтянутой фигурой в довольно смелом бикини бордового оттенка с маленькими черными точками. Девушка в соблазнительной позе позировала во время отдыха в специальном курортном отеле.

Так, девушка без макияжа и каких-либо укладок похвасталась идеальными изгибами во время отдыха. Эмили примерила модный купальник, что совсем не скрывает ее достоинств и покорила тем самым многочисленную аудиторию:

«Вы, ребята, заставляете меня краснеть», - написала Эмили под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«🔥🔥🔥🔥🔥 такая сладкая вишенка, Эмили ты крутая», «🔥🔥🔥🔥🔥Боже, почему ты такая горячая, это просто потрясающе, покоряешь🔥🔥🔥🔥🔥», «почему такая линия? это шрам или что-то?», «Выглядит совершенно идеально😍❤», «Очень мило ❤️❤️❤️❤️», «// [❤️] целую ммм красавицу принцессу ...», «Божественная красота», «Это прямо мед, с огоньком малышка🍯».

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