35-річний Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з дружиною, залишивши сім'ю з двома дітьми, проводить час зі своєю новою коханою

Як передає Politeka.net, в соцмережах Остапчука та його дівчини Христини Горняк з'явилися сторіз про те, що вони вирішили втекти в Одесу від дощової київської погоди. Христина і Володимир синхронно показували, як дісталися до Одеси, оселилися в готелі з видом на море, після чого пішли вечеряти в дорогий ресторан з морепродуктами.

Телеведучий і його коханка виглядали щасливими, вони хвалилися розкішними стравами і шампанським в келихах. Побачення було в самому розпалі.

"У нашій парі блогерствую не тільки я", - написала Крістіна.

Нагадаємо, що восени, після того, як екс-дружина Володимира повідомила про їх розставання, стало відомо, що він не підтримує свою сім'ю фінансово. Олена Войченко тоді заявила, що Остапчук не хоче допомагати з нянею, а його фінансова допомога нестабільна. Вона ж через маленьку дитину не може повноцінно працювати. Тоді жінка зізналася, що у неї утворилися борги за школу.

До речі, нещодавно розгорівся новий скандал з участю екс-дружини Остапчука. Вона заявила, що він говорить дітям про «нову маму», яка буде краще попередньої. Телеведучий, у свою чергу, наполягає на тому, що його екс-дружина повинна пройти психологічну експертизу.

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