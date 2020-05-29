35-річний український телеведучий Володимир Остапчук спровокував новий скандал, пов'язаний зі своїм розлученням

Так, не так давно Остапчук наголосив, що вже подав запит в службу опіки на проведення психологічної експертизи його колишньої дружини Олени Войченко. Він зазначив під час інтерв'ю з Катею Осадчою, що робить це саме для того, щоб у них як і раніше є невирішені питання, пише «КП».

За словами екс-дружини, чоловік вже не раз заявляв їх дітям, що у них буде "нова мама". При цьому вона згодна пройти експертизу, так як це офіційний запит і немає можливості відмовитися.

«Звичайно, я готова її пройти, Володимир це своє бажання озвучив ще на початку карантину. Досить давно він каже, що у Емілії з'явиться нова мама, з Еваном він ці моменти не обговорює. Каже, що нова мама буде краще. Звичайно, я протестую проти такої думки. Мабуть, Володимир хоче довести це за допомогою експертизи, – наголосила Олена під час останнього інтерв'ю.

Також вона підкреслила, що діти повинні спілкуватися з батьком. Питання лише в тому, яким чином це буде відбуватися. Потрібно зробити все, щоб не травмувати дітей. З

«Зараз позиція, що у них з'явиться нова найкраща мама - досить травматична. І я намагаюся пояснити йому, що таким чином це робити не можна. Поки що мені це не вдається», - заявила екс-дружина Остапчука.

А ось Остапчук поспішив виправдатися, заявивши, що всі слова – «наклеп, брехня, вигадка і нечесна маніпуляція, в яку Олена вплітає дітей».

«Вважаю, що це неприпустимим! Це виходить за всякі межі! Всі чудово знають, як я ставлюся до своїх дітей. Їх здоров'я, у тому числі психічне, для мене є пріоритетом. Тому подібного роду думки мені і в голову не могли прийти, не кажучи вже про те, щоб я їх озвучував».

Нагадаємо, що про розлучення Володимира Остапчука стало відомо восени 2019 року. Цей шлюборозлучний процес був дуже гучним, так як дружина звинувачувала Остапчука в тому, що він залишив її і дітей без засобів на існування. У ЗМІ нову кохану телеведучого охрестили розлучницею, вважаючи, що вона забрала його з сім'ї.

Пара вирішила розвіяти чутки і розповіла, що їхнє знайомство відбулося на весіллі в Італії, де Остапчук вів весілля, а Христина була гостею. Дівчина зізналася, що не була проти зустрічей з одруженим чоловіком, так як штамп у паспорті для неї нічого не значив.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.