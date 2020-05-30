35-летний Владимир Остапчук, который недавно развелся с женой, оставив семью с двумя детьми, проводит время со своей новой возлюбленной

Как передает Politeka.net, в соцсетях Остапчука и его девушки Кристины Горняк появились сториз о том, что они решили сбежать в Одессу от дождливой киевской погоды. Кристина и Владимир синхронно показывали, как добрались до Одессы, поселились в отель с видом на море, после чего пошли ужинать в дорогой ресторан с морепродуктами.

Телеведущий и его любовница выглядели счастливыми, они хвастались роскошными блюдами и шампанским в бокалах. Свидание было в самом разгаре.

"В нашей паре блогерствую не только я", - написала Кристина.

Напомним, что осенью, после того, как экс-жена Владимира сообщила об их расставании, стало известно, что он не поддерживает свою семью финансово. Елена Войченко тогда заявила, что Остапчук не хочет помогать с няней, а его финансовая помощь нестабильна. Она же из-за маленького ребенка не может полноценно работать. Тогда женщина призналась, что у нее образовались долги за школу.

Кстати, недавно разгорелся новый скандал с участием экс-жены Остапчука. Она заявила, что он говорит детям о «новой маме», которая будет лучше предыдущей. Телеведущий, в свою очередь, настаивает на том, что его экс-супруга должна пройти психологическую экспертизу.

Напомним, что любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Как сообщала Politeka, любовница добила экс-жену Остапчука дерзким признанием: «Отношения начались во время…».

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