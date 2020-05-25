Нова коханка телеведучого і шоумена Володимира Остапчука слідом за чоловіком висловилася про особисте життя

Нова обраниця Володимира Остапчука є активним користувачем мережі, щодня поповнює профіль в Instagram і розповідає про саморозвиток. Довгий час вона ніяк не коментувала відносини, не показувала спільних фото і не відповідала на запитання. Не так давно чоловік нарешті заявив про їхнє кохання публічно, слідом за ним висловилася і Христина, пише Politeka.net.

В інтерв'ю Каті Осадчій вона розповіла, що зіткнулася з цілою хвилею негативу, адже після оголошення про розлучення Володимира її ім'я розсекретили ЗМІ, а сама вона ще не коментувала ситуацію.

"Я ніколи не була публічною, і, хоч я і не звертаю уваги на хейт, у мене є така любов до себе. Правду знали тільки близькі і друзі , вони знають, як воно насправді було і є. Тому провини я не відчувала. Володимир вірно сказав раніше: щасливу сім'ю не розбити. Вони не разом із серпня», - розповіла Христина.

При цьому на своїй сторінці дівчина звернулася вже до свого коханого, написавши йому незвичайне поводження і подякувавши за любов і увагу:

«Ти — найкращий чоловік, друг, тато, син і приклад для багатьох! Твори і йди вперед, а я завжди підтримаю і буду тримати тебе за руку, як і домовлялися. Дякую тобі за кожен наш щасливий день, за кожен момент і посмішку на моєму обличчі! Дякую за кожне подорож, що було і що буде, за кожен захід і світанок!», - написала дівчина.

Зазначимо, нещодавно Остапчук представив ролик, в якому ліг на підлогу і закинув собі на плечі стрункі ноги коханої. Замість позитивних коментарів артист очікувано потрапив під гнів мережі.

Після декількох сотень гнівних слів на свою адресу, Остапчук все ж виріши прокоментувати ситуацію, вперше після розлучення і початку нових відносин. За словами молодого чоловіка, він просто змушений (хоч особисте життя й особисте) дати офіційну відповідь.

«З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення», – написав Володимир, відзначаючи, що шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством, коли є діти.

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