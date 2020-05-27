Український шоумен Володимир Остапчук відверто розповів про стосунки з новою коханою

Як передає Politeka.net, пара дала інтерв'ю проекту "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Щасливі коханці нарешті вирішили відверто розповісти про свої стосунки і повідати свою історію знайомства. Остапчук разом з Христиною Горняк розповіли журналістам, що познайомилися в кінці серпня, а їхні стосунки почалися під час участі телеведучого в «Танцях з зірками». Спочатку вони були дружніми, після чого переросли в любовні.

Нагадаємо, що про розлучення Володимира Остапчука стало відомо восени 2019 року. Цей шлюборозлучний процес був дуже гучним, так як дружина звинувачувала Остапчука в тому, що він залишив її і дітей без засобів на існування. У ЗМІ нову кохану телеведучого охрестили розлучницею, вважаючи, що вона забрала його з сім'ї.

Пара вирішила розвіяти чутки і розповіла, що їхнє знайомство відбулося на весіллі в Італії, де Остапчук вів весілля, а Христина була гостею. Дівчина зізналася, що не була проти зустрічей з одруженим чоловіком, так як штамп у паспорті для неї нічого не значив.

«Як юрист можу сказати, що офіційний штамп у паспорті у нашій країні і взагалі в моїх поглядах нічого не значив. Вони прийняли рішення, вони вже не пара, розійшлися – це найголовніше», - зухвало заявила красуня, додавши, що Остапчук вже не жив з дружиною, коли почав зустрічатися з нею.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про розвалений шлюб телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

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