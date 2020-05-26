Нова дівчина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, що не боїться повторити долю його колишньої дружини

У себе в Instagram вона відповіла на кілька гострих коментарів підписників, які після офіційного афішування їх відносин, не дають їй проходу, передає Politeka.net. Користувачі мережі регулярно пишуть їй неприємні коментарі, звинувачуючи дівчину в тому, що вона забрала чоловіка з сім'ї. Є й ті, хто пророкує Христині ту ж долю.

«Хотілося б вірити, але, думаю, це ненадовго.. Бабій - це діагноз», - написала одна з українок, на що Горняк порадила їй стежити за своїм чоловіком, а не роздавати діагнози чужим.

Дівчина зазначила, що не ревнує Остапчука. Розповіла вона і про страх його втратити. Дівчина заявила, що такого страху у неї немає. Христина не вважає себе «другою», тому що вважає себе кращою.

«Чому це я друга? Поки ви не будете у себе на першому місці, нічого не вийде. Я люблю себе, і ця любов допомагає мені і моєму коханому», - різко зазначила Христина.

Крім цього, Горняк, яка працює нотаріусом, озвучила зухвалу думку, натякнувши на колишню дружину Остапчука Олену Войченко. Вона заявила, що не боїться бути самотньою, так як вміє заробляти гроші. Як відомо, саме грошове питання гостро стояло під час розлучення пари.

«Так, я з тих жінок, які не мають токсичного страх бути покинутими. Може тому, що впевнена в собі, а може, тому, що вважаю, що навіть якщо люди розходяться, то це не кінець світу, а може тому, що вмію заробляти сама гроші», - відрубала красуня.

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