Американська супермодель Ебігейл Речфорд забула про сором і блиснула формами перед підписниками на одній сітці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на першому знімку Речфорд позує в одній сітці без білизни, прикривши пишні форми одними пончиками. На іншому знімку-модель позує в одному мереживній бюстгальтері, а навколо неї лежать шматочки піци.

Уточнимо, що незважаючи на красу моделі, шанувальники Речфорд були позбавлені возможсноти що-небудь сказати, адже знімками дівчина вирішила викинути у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома фітнес-модель Ебігейл Речфорд без сорому показала свої пишні форми.

Зірка часто демонструє свої принади в білизні, або і зовсім оголеними. На цей раз модель роздяглася і стрибнула в басейн.

Ебі сперлася об краї, грайливо прикривши руками груди. Речфорд стиснула руками принади, чому вони здавалися ще об'ємніше.

На руках красуні можна було помітити блискучі браслети і кільця.

Ебі дивилася в бік розкривши великі очі. Дівчина доторкнулася довгими руками до обличчя.

Розпущене довге волосся створювали враження, що перед нами не звичайна модель, а сама справжня русалка.

Макіяж з акцентом на пишні вії і підкреслені глянцеві губи - доповнив гарячий спосіб.

Нагадаємо, Ебі Речфорд спокусила зухвалим чином в прозорому купальнику.

Як повідомляла Politeka, соковита брюнетка Ебі Речфорд ледве втримала свої форми в крихітному білизна.

Також Politeka писала, що Ебі Речфорд выпятила свої "персики" в непристойно маленьких трусах.