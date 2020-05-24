Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд любит демонстрировать формы в нижнем белье, и этот раз не стал исключением

Звезда похвасталась идеальной фигурой на странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Модель предстала в синем белье.

Тонкое кружево обтянуло пышную грудь Рэтчфорд. Казалось, что бюстгальтер мал, ведь под ним выглядывала часть больших форм модели.

Также под лифчиком Эби подвязала лямки, чтобы сделать силуэт стройнее. Также можно заметить маленькие трусики.

Сверху модель надела шелковый халатик, который она спустила с плечей. Черное кружево на нем придало образу пикантности: "Шалунья".

Кроме пышных груди и бедер хочется отметить упругий живот и стройную талию Рэтчфорд.

Высокая прическа и несколько приспущенных прядей у лица дополнили образ.

Красотка смотрела в камеру, улыбаясь. Макияж подчеркнул красивые черты лица Эби.

За пять часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали модель комплиментами за столь роскошный вид.

Напомним, Эби Рэтчфорд надела синее кружевное нижнее белье.

Несколько бантиков, пришитых к лифчику придали образу некой романтичности.

Тонкие бретельки натянулись на большой груди и едва держались, чтобы не соскользнуть.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд восхитила жарким кадром, позируя в полупрозрачном купальнике и обливаясь водой.

Модель засветила лишнее в кислотно-малиновом купальнике из довольно прозрачной ткани.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в тесном боди ярко-голубого оттенка и поразила провокационной позой у бассейна.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие..."