Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре и пышным формам, взбудоражила фантазию своих поклонников

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото в одном нижнем белье, передает Politeka.net. Модель стоит около зеркала в белом белье, которое едва прикрывает ее необъятные формы. Сверху Эби набросила розовую накидку с пушком. Она стоит возле зеркала, благодаря чему ее видно с головы до ног. Взгляд красотка отвела в сторону.

«Думаю о первом парне, на которого я собираюсь наброситься, как только закончится домашний арест», - подразнила модель своих поклонников.

За день пост звезды собрал более 70 тысяч лайков. В комментариях обсуждают не только внешность Эбигейл, но и ее мысли о первом попавшемся парне.

«Я хочу быть этим человеком», «Вау», «Мне нравится», «Я доброволец», «Великолепная девушка», «Этому парню очень повезет», «Огонь», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд поделилась снимком, на котором позирует в прозрачном топе, сквозь который видны сочные прелести. Грудь звезды выпирала так, что маленькая завязочка еле сдерживала топ на месте. Модель страстно смотрела в кадр.

Напомним, что пышногрудая Эби Рэтчфорд еле втиснула своих «близняшек» в микро купальник, видно все: «Потрясающая».

Как сообщала Politeka, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в крохотном белье: "Так и манит, чертовка".

Также Politeka писала, что горячая Эби Рэтчфорд примерила самое соблазнительное белье и засветила лишнее: ни капли стыда.