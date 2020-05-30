Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд забыла про стыд и сверкнула формами перед подписчиками в одной сетке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке Рэтчфорд позирует в одной сетке без белья, прикрыв пышные формы одними пончиками. На другом снимке модель позирует в одном кружевном бюстгальтере, а вокруг нее лежат кусочки пиццы.

Уточним, что несмотря на красоту модели, поклонники Рэтчфорд были лишены возможсноти что-либо сказать, ведь снимками девушка решила выбросить у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд без стеснения показала свои пышные формы.

Звезда часто демонстрирует свои прелести в белье, либо и вовсе обнаженными. В этот раз модель разделась и прыгнула в бассейн.

Эби оперлась о края, игриво прикрыв руками грудь. Рэтчфорд сжала руками прелести, отчего они казались еще объемнее.

На руках красотки можно было заметить блестящие браслеты и кольца.

Эби смотрела в сторону распахнув большие глаза. Девушка прикоснулась длинными руками к лицу.

Распущенные длинные волосы создавали впечатление, что перед нами не обычная модель, а самая настоящая русалка.

Макияж с акцентом на пышные ресницы и подчеркнутые глянцевые губы - дополнил горячий образ.

Напомним, Эби Рэтчфорд соблазнила дерзким образом в прозрачном купальнике.

Как сообщала Politeka, сочная брюнетка Эби Рэтчфорд еле удержала свои формы в крохотном белье.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд выпятила свои "персики" в неприлично маленьких трусах.