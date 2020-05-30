Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд забыла про стыд и сверкнула формами перед подписчиками в одной сетке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на первом снимке Рэтчфорд позирует в одной сетке без белья, прикрыв пышные формы одними пончиками. На другом снимке модель позирует в одном кружевном бюстгальтере, а вокруг нее лежат кусочки пиццы.
Уточним, что несмотря на красоту модели, поклонники Рэтчфорд были лишены возможсноти что-либо сказать, ведь снимками девушка решила выбросить у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд без стеснения показала свои пышные формы.
Звезда часто демонстрирует свои прелести в белье, либо и вовсе обнаженными. В этот раз модель разделась и прыгнула в бассейн.
Эби оперлась о края, игриво прикрыв руками грудь. Рэтчфорд сжала руками прелести, отчего они казались еще объемнее.
На руках красотки можно было заметить блестящие браслеты и кольца.
Эби смотрела в сторону распахнув большие глаза. Девушка прикоснулась длинными руками к лицу.
Распущенные длинные волосы создавали впечатление, что перед нами не обычная модель, а самая настоящая русалка.
Макияж с акцентом на пышные ресницы и подчеркнутые глянцевые губы - дополнил горячий образ.
Напомним, Эби Рэтчфорд соблазнила дерзким образом в прозрачном купальнике.
Как сообщала Politeka, сочная брюнетка Эби Рэтчфорд еле удержала свои формы в крохотном белье.
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд выпятила свои "персики" в неприлично маленьких трусах.