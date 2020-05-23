Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов новой порцией "клубнички"

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram.

Эби Рэтчфорд совершенно не стесняется своего роскошного тела и с радостью выставляет его напоказ со всевозможных ракурсов. На этот раз она поделилась кадром из гримерки, где фотограф поймал ее практически голую - складывается впечатление, что он застал девушку врасплох.

На опубликованном кадре модель позирует в одних трусиках, которые абсолютно не скрывают ее выдающиеся ягодицы. Свой обширный бюст красотка прикрыла халатом. При этом она оборачивается через плечо и сверлит удивленным взглядом, чуть приоткрыв рот.

"Часть сбалансированного завтрака ;) 🍑", - подписала Рэтчфорд, намекая на свои "персики".

Пользователи социальной сети оценили предложение и внешний вид модели в комментариях. Многие признались, что не против получать такое "угощение" регулярно.

"Я согласен, что нуждаюсь в Рэтчфорд на завтрак"; "Ты самая великолепная девушка на этой земле, ты прекрасна 😍😘"; "Какие формы️"; "Самая чувственная и прекрасная"; "Очень красивая леди".

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве.

А еще Politeka писала, что сочная Эби Рэтчфорд восхитила нереальными объемами в крохотном бикини.

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