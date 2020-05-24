Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, похвасталась развлечениями прямо в бассейне

Девушка славится своей любовью к жарким кадрам из летних фотосессий, причем устраивает она их в последнее время довольно часто. Знаменитость примеряет модные купальники, сверкает кружевным бельем и довольно необычными боди. В этот раз Эби показала достоинства в полупрозрачном белом купальнике, сообщает Politeka.net.

На новом кадре темноволосая модель с идеальной загорелой кожей позировала прямо в бассейне, намочив свои волнистые локоны. Откинув слегка голову и оперевшись руками у бортика бассейна, девушка с легкостью продемонстрировала изгибы своего тела в полупрозрачном лифчике. При этом Эби ничуть не стесняется своего тела, ведь именно балгодаря ему она приобрела популярность в Инстаграм довольно быстро и смогла стать моделью. Фанаты тут же отметили, что девушка выглядит, как "сладкий персик".

Также модель восхитила жарким кадром, позируя в полупрозрачном купальнике и обливаясь водой. Новый кадр бурно восприняли фанаты, хотя не так давно девушка даже не была моделью и популярность получила совсем недавно. Ранее Эби много работала в других сферах, пытаясь найти «себя».

Как известно, популярность настигла девушку после того, как она начала публиковать яркие фото в белье и купальниках. При этом количество фолловеров превысило несколько миллионов, а саму Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – внешность модели и ее фигура многих привлекают.

На одном из модных фото Эби восхитила образом, позируя у бассейна и обливаясь водой. При этом девушка засветила лишнее в кислотно-малиновом купальнике из довольно прозрачной ткани, фанаті под такими кадрами любят отмечать, что девушка выглядит, как "шальная императрица".

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