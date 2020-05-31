35-річний український телеведучий Володимир Остапчук розповів про сварки з новою коханкою

Так, нещодавно телеведучий Володимир Остапчук та його нова подруга Христина Горняк вирішили розповісти, як підтримують свої відносини під час сварок і криз. Не так давно чоловік розлучився після багатьох років шлюбу, але це не завадило йому відразу ж завести нові відносини. Подробиці про життя ведучий і його обраниця розповіла виданню JetSetter.ua.

Володимир зазначив, що приводів для сварок у них вкрай мало: "Проте я майже завжди встаю на годину раніше Кріс, тому іноді доводиться її будити. Є один дієвий приємний спосіб", - зізнався Володимир.

А ось Христина розповідає, що приводів для сварок як таких немає зовсім, якщо їй не подобається, вона говорить прямо і її обранець бере це до уваги. Самі вони шукають шляхи до примирення шляхом діалогу.

"Хто-то завжди робить перший крок. Ми дуже емоційні персонажі, живі такі, знаєте ... Але насамперед маємо повагу один до одного, тому швидко йдемо на перемир'я", - зізналася кохана Володимира.

Також не так давно Остапчук наголосив, що вже подав запит в службу опіки на проведення психологічної експертизи його колишньої дружини Олени Войченко. Він зазначив під час інтерв'ю з Катею Осадчою, що робить це саме для того, щоб у них як і раніше є невирішені питання.

За словами екс-дружини, чоловік вже не раз заявляв їх дітям, що у них буде "нова мама". При цьому вона згодна пройти експертизу, так як це офіційний запит і немає можливості відмовитися.

А ось Остапчук поспішив виправдатися, заявивши, що всі слова – «наклеп, брехня, вигадка і нечесна маніпуляція, в яку Олена вплітає дітей».

«Вважаю, що це неприпустимим! Це виходить за всякі межі! Всі чудово знають, як я ставлюся до своїх дітей. Їх здоров'я, у тому числі психічне, для мене є пріоритетом. Тому подібного роду думки мені і в голову не могли прийти, не кажучи вже про те, щоб я їх озвучував».

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.