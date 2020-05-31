35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о ссорах с новой любовницей

Так, недавно телеведущий Владимир Остапчук и его новая возлюбленная Кристина Горняк решили рассказать, как поддерживают свои отношения во время ссор и кризисов. Не так давно мужчина развелся после многих лет брака, но это не помешало ему сразу же завести новые отношения. Подробности о жизни ведущий и его избранница рассказала изданию JetSetter.ua.

Владимир отметил, что поводов для ссор у них крайне мало: "Однако я почти всегда встаю на час раньше Крис, поэтому иногда приходится ее будить. Есть один действенный приятный способ", - признался Владимир.

А вот Кристина рассказывает, что поводов для ссор как таковых нет совсем, если ей не нравится что-то, она говорит прямо и ее избранник берет это во внимание. Сами они ищут пути к примирению путем диалога.

"Кто-то всегда первый делает шаг. Мы очень эмоциональные персонажи, живые такие, знаете ... Но прежде всего имеем уважение друг к другу, поэтому быстро идем на перемирие", - призналась возлюбленная Владимира.

Также не так давно Остапчук подчеркнул, что уже подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы его бывшей жены Елены Войченко. Он отметил во время интервью с Катей Осадчей, что делает это именно для того, чтобы у них по-прежнему есть нерешенные вопросы.

По словам экс-супруги, мужчина уже не раз заявлял их детям, что у них будет "новая мама". При этом она согласна пройти экспертизу, так как это официальный запрос и нет возможности отказаться.

А вот Остапчук поспешил оправдаться, заявив, что все слова – «клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает детей».

«Считаю, что это недопустимым! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал».

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.