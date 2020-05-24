Украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» которая выступала вместе в ведущим Владимиром Остапчуком, Илона Гвоздева, похвасталась фигурой в купальнике

Звезда опубликовала несколько архивных снимков, поставив геолокацию "Мальдивы", пишет Politeka.net.

На снимке красотка предстала в бассейн, а также на безлюдном пляже.

Звезда покорила красотой своих изгибов. Пышный бюст, тонкая талия, накаченные ягодицы и ножки - тело просто совершенное.

Фото получились очень загадочными, и в то же время, благодаря пляжу, очень солнечными.

В посте красотка призналась, что скучает по морскому воздуху и солнцу, и уже хочет побывать в теплых краях.

"Слышала в новостях, что с 1 июня открывают авиа и ж/д разрешения. Вы уже спланировали свое лето и куда бы вы хотели поехать/полететь?! Меня очень манит Греция, но чувствую этим летом останусь в нашей любимой стране🤗🙈", - написала Гвоздева.

За день пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Ну, было бы у меня столько денег сколько у вас я бы тоже думала о море а не о том за что купить хлеб!!!!!😢", "Генетика у вас просто замечательная 😍, Вам бы в бодибилдинг с Вашей генетикой🔥", "У Вас свой мир в розовых очках и это прекрасно!!!❤️ Реальность - мясорубка за выживание* Вы очень далеки от окружающей действительности...", "😍 Вы такая природно красивая! Очень вдохновляете 🔥🙏", "Я тоже очень люблю море, пляжи, солнышко🍸🍹🌞👙🕶️😍😍😍... И так не хочется думать, что этим летом я не увижу моря((((...", "Илона, ждём Вас в Кирилловке, не Мальдивы , конечно, но море и берег прекрасны!!!😘😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, что участница «Танців з зірками» раскрыла свои секреты красоты

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