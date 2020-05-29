23-річна американська модель Белла Хадід приголомшила незвичайною фотосесією
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала на порозі будинку. Модель натягнула білу футболку з блідо-рожевими квітами. Тканина настільки тонка, що легко вимальовуються всі пікантні вигини й округлості. Зверху Белла накинула зелений плащ, який, втім, зухвало розпахнула. Примітно, що красуня була без взуття та штанів.
Хадід покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах, зухвало дивлячись у камеру. При цьому дівчина доповнила картинку прозорою вазою з великими герберами, яку розташувала між занадто широко розставлених ніг.
Лук безсоромниці доповнив перловий браслет на щиколотці та окуляри в товстій зеленій оправі.
Менш ніж за годину пост зібрав понад 250 тисяч лайків, а також безліч коментарів.
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"Королева"
"Дивовижна 😍"
"Ось це букет"
"Яка гарна дівчина😍😍"
"квіти перед квіткою"
"Крута дівчина 😎"
"Белла, ти нас вб'єш!"
Раніше ми повідомляли, Белла вибралася позасмагати і похвалилася цією подією в Instagram. На фото модель лежала на шезлонгу і показувала себе лише по груди. Як можна помітити, красуня була зовсім без одягу. Белла чи то підморгнула, чи то примружилася від сонця, нахиливши голову вбік і млосно відкривши рот.
"Моя крихітко", "Привіт, я люблю тебе", "Моя королева", "наймиліша сільська дівчина коли-небудь", "Добре, дівчинка, ми бачимо тебе", "Графиня Белла", - писали в коментарях.
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