23-річна американська модель Белла Хадід приголомшила незвичайною фотосесією

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала на порозі будинку. Модель натягнула білу футболку з блідо-рожевими квітами. Тканина настільки тонка, що легко вимальовуються всі пікантні вигини й округлості. Зверху Белла накинула зелений плащ, який, втім, зухвало розпахнула. Примітно, що красуня була без взуття та штанів.

Хадід покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах, зухвало дивлячись у камеру. При цьому дівчина доповнила картинку прозорою вазою з великими герберами, яку розташувала між занадто широко розставлених ніг.

Лук безсоромниці доповнив перловий браслет на щиколотці та окуляри в товстій зеленій оправі.

Менш ніж за годину пост зібрав понад 250 тисяч лайків, а також безліч коментарів.

"Королева"

"Дивовижна 😍"

"Ось це букет"

"Яка гарна дівчина😍😍"

"квіти перед квіткою"

"Крута дівчина 😎"

"Белла, ти нас вб'єш!"

Раніше ми повідомляли, Белла вибралася позасмагати і похвалилася цією подією в Instagram. На фото модель лежала на шезлонгу і показувала себе лише по груди. Як можна помітити, красуня була зовсім без одягу. Белла чи то підморгнула, чи то примружилася від сонця, нахиливши голову вбік і млосно відкривши рот.

"Моя крихітко", "Привіт, я люблю тебе", "Моя королева", "наймиліша сільська дівчина коли-небудь", "Добре, дівчинка, ми бачимо тебе", "Графиня Белла", - писали в коментарях.

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