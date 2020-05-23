Зірка бренду нижньої білизни "Victoria's Secret" Жизель Олівейра постала в жаркому образі

Красуня опублікувала яскраві знімки в Instagram, повідомляє Politeka.net. Гаряча модель з'явилася в чорному топі, з незвичним вирізом, що йде від плеча та створює відверте декольте.

Також Жизель наділа маленькі білі шортики, які відкрили види на красиві, рівні, стрункі ніжки.

Олівейра вирішила завершити образ чорними лакованими туфельками на шпильці.

Модель розпустила волосся і все одно зуміла засвітити сяючу сережку у вусі.

Пишні груди, тонка талія, округлі стегна і довгі ніжки - фігурі зірки можна тільки позаздрити: "Ах, не намилуватися".

На знімках красуня прийняла дві пози: присіла навпочіпки, злегка розставивши ноги, та посвітивши пружними сідницями; і встала на весь зріст трохи зсутулившись.

За 15 хвилин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель компліментами, а також зізнавалися в любові.

Примітно, що на сторінку знаменитості підписані 1,3 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Жизель Олівейра одягла футболку та чорні трусики-бікіні. На одному з фото колажу пекуча красуня піднімає одяг, оголюючи свій плаский живіт і струнку фігуру, а на інших демонструє на камеру п'яту точку.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра опублікувала архівне фото, на якому позує в одному купальнику. Знімок був зроблений влітку 2019 року.

На фото, стоячи на падлборді на тлі заходу, вона позує в ніжному червоному купальнику.

Нагадаємо також, що Жизель Олівейра постала в красивому чорному костюмі, який складався з короткої спідниці і кофти з довгим рукавом. Фото вийшло захоплюючим.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра без білизни показала розкішне тіло в комбінезоні: ідеальний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра покрасувалася на сонці, виставивши напоказ апетитні принади: «Цукерочка».

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».