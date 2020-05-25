27-річна бразильська модель, зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра показала себе у всій красі і розповіла, чому навчилася на карантині

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала обличчя і оголені плечі крупним планом.

Гаряча брюнетка похвалилася тим, що навчилася правильно наносити косметику.

"Сподіваюся, до кінця карантину я буду майстром макіяжу ✨", - поділилася Жизель.

Красуня поспішила продемонструвати свої вміння. Для цього вона обрала відвертий наряд, блиснувши засмаглим тілом без нижньої білизни. Зона декольте вражає фантастичним видом, неможливо не звернути увагу на ніжні вигини.

В своєму макіяжі Олівейра зробила акцент на очі: чорні стрілки і тіні бронзового кольору з вкрапленнями хайлайтера підкреслили її природню красу. Сережки у вигляді великих кілець доповнили романтичний образ.

За кілька хвилин пост зібрав сотні лайків. Шанувальники не скупилися на компліменти в коментарях.

"Красива абсолютно чудова 👌👌🌟🌟😌"

"Лялькове личко 😍"

"ти зробила це сама? ти так прекрасна❤️"

"Ти вже !! 😍💞"

"Справжній талант"

Раніше ми повідомляли, Жизель в чорних лакованих туфлях на шпильці ефектно присіла навпочіпки в білих шортиках. Дівчина опублікувала гаряче фото в Instagram. Красуня з розпущеним волоссям і "тісній" блузі з одним рукавом позувала біля живоплоту.

Пишні груди, тонка талія, округлі стегна й довгі ніжки - фігурі зірки можна тільки позаздрити: "Ах, не намилуватися".

Нагадаємо, що Жизель Олівейра без білизни показала розкішне тіло в комбінезоні: ідеальний ракурс.

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».