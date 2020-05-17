Актриса и звезда юмористического проекта «Квартал 95» Элина Мбани похвасталась идеальным телом без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных снимках в экстравагантных позах, демонстрируя всем безупречное тело. На одном из них заметно, что звезда находится без белья. Несмотря на то, что фотографии Мбани никак не подписала, они спровоцировали настоящий бум среди ее поклонников.

«Класс!», «Вау»,» малая, очень-очень крутая», «роскошная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица и артистка "Квартала 95" Элина Мбани изменила образ. Красотка решила обновить свою прическу и поразила поклонников. Элина заплела крупные длинные косы по всей голове.

Соответствующие фото были обнародованы на официальной Инстаграм-странице "Женского Квартала".

На снимках экзотическая красотка позировала в серой кофте с большим воротом, из-за чего одно плечо выставилось и Элина продемонстрировала шелковистую кожу. Кроме того, можно с уверенностью, сказать, что певица была без белья.

Дополнили стильный и соблазнительный образ очки-кошки.

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