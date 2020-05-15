Певица, артистка "Квартала 95" Элина Мбани изменила образ

Красотка решила обновить свою прическу и поразила поклонников, передает Politeka.net. Элина заплела крупные длинные косы по всей голове.

Соответствующие фото были обнародованы на официальной Инстаграм-странице "Женского Квартала".

На снимках экзотическая красотка позировала в серой кофте с большим воротом, из-за чего одно плечо выставилось и Элина продемонстрировала шелковистую кожу. Кроме того, можно с уверенностью, сказать, что певица была без белья.

Дополнили стильный и соблазнительный образ очки-кошки.

Звезда улыбалась, играя прелестями на камеру. Было видно, что новый образ ей к лицу.

"Как тебе крутые косы нашей @elinambanii? 💣💣💣", - подписали снимки авторы поста.

За два часа пост собрал более 600 лайков и немного комментариев. Большинство пользователей сети ставили смайлики, а другие высказывали мнение словами.

"Никак, это не удобно", "Шикарно👍", "Не очень. Выглядит, как парень...", "Очень крутая", - написали комментаторы.

Напомним, Элина Мбани продемонстрировала свою яркую внешность, отказавшись от одежды. Красотка засветила в кадре свои оголенные печи. Она смотрела в камеру, а также открыла рот и показала язык.

Непонятно, что этим кадром хотела сказать звезда, но выглядит впечатляюще.

Ранее сообщалось, что Элина Мбани предстала в шикарном платье. Красотка стояла на сцене с красивым вечерним макияжем и прической.

Певица «Женского квартала» задрала наряд с очень большим разрезом, засветив идеальные стройные ножки.

Поклонники сразу же засыпали ее комплиментами.

Напомним, что звезда "Квартал 95" огорошила внешним видом: "В белых тапках и...".

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