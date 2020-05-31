Відома мексиканська модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX), яка знімається для журналу "Playboy", похвалилася шикарним тілом в ніжному літньому костюмі
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в спокусливому вбранні, передає Politeka.net. На Кассандрі був надітий костюм: довга спідниця і екстремально короткий топ з глибоким декольте. Топ сильно обтягнув неосяжні груди моделі, а спідниця підкреслила її широкі стегна. Кассандра нюхала квітку і загадково дивилася в кадр.
За півдня її фото зібрало майже 6 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів і зізнань у коханні.
«Гарна картинка», «Красива посмішка», «Красива дівчина», «Фатальна красуня», «Вау, я думаю, ти б знищила мене», «Ділова леді», «Ти виглядаєш спопеляючою королевою, я дійсно хочу зустрічатися з тобою, моя любов, ти прекрасна королева, ти приголомшлива», «Ви дивовижні, неймовірні, ви виглядаєте чудово, ви завжди прекрасні і цінуєте красу», «Солодка», - пишуть люди.
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Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега поділилася фото, на якому постала в бікіні червоного кольору. Від її постаті на цьому знімку неможливо відвести погляд – відразу зрозуміло, за що модель так люблять чоловіки.
Нагадаємо, що гаряча Кассандра Сьєнега підкорила формами в прозорому одязі: "Досконала".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега розгорнула сорочку, засвітивши апетитні принади без білизни: «Що за дєтка!».
Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула натуральною красою в тісному топі: "Таку нічим не зіпсуєш".