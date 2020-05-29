Відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега, яка знімається для журналу "Playboy" підкорила пишними формами

Свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина була в одних трусиках в тон шкіри. Ліфчик модель одягати не стала, залишивши свої пишні груди на волі. Зверху Кассандра накинула білу сорочку, яка прикрила груди, але та все одно кокетливо виглядала назовні.

Варто відзначити, що сорочка моделі була недбало пом'ята, що могло свідчити про бурхливу ніч. Кассандра спокусливо дивилася в кадр.

«Жити життям, повним прекрасних можливостей», - підписала фото зірка.

За день її пост зібрав майже 13 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили безліч компліментів.

«Завжди світиться малишка», «Чорт, ти така гаряча», «Чудово. Просто найкраща!», «Що за дєтка!», «Ти велика красуня», «Так гарно і неймовірно, я сумую за тобою», «Рокова жінка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега продемонструвала своє тіло у всій красі. Модель не соромиться публікувати відверті знімки, адже часто знімається для чоловічих журналів. На цей раз вона приміряла білу прозору футболку і трусики. Через тонку тканину можна було добре розгледіти всі найапетитніші місця моделі.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега оголилася прямо на даху висотки, посвітивши своїми "апельсинками": "Дуже солодка".

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега блиснула натуральною красою в тісному топі: "Таку нічим не зіпсуєш".

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" влаштувала спекотні ігри на даху: "Яка солодка".