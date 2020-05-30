Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) похвалилася шикарним тілом в бікіні

Красуня часто публікує знімки в купальниках, пише Politeka.net. В цей раз знаменитість постала у бікіні червоного кольору.

Від фігури красуні нереально відвести погляду. Тонка тканина купальника натягнулася на пишних формах.

Трусики-бікіні - сіли вище стегон. Вони були на високій посадці, заодно підкресливши тонку талію.

Зірка одягла і легку накидку зі зміїним принтом і червоним акцентом на рукавах.

На одному з фото модель спустила накидку і повернулась боком до фотографа. Таким чином зірка "Playboy" показала свою соковиту п'яту точку.

Примітно, що волосся Сьєнега закинула набік, а її обличчя прикрашала лише неяскрава помада і пишні вії.

За вісім годин пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

Користувачі відзначили, що Кассандрі дуже пасує червоний купальник, і зробили компліменти її ідеальним формам.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега з'явилася в короткому облягаючому топі, який підкреслив її пишні груди.

Великі принади випирали з наряду. Зірка для більшого ефекту стиснула форми між руками.

Видно, що топ короткий, і відкривав види на тонку талію знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега опублікувала сторі Instagram, де позує в одному корсеті рожевого відтінку.

Пишні груди моделі були повністю голі, Кассандра лише прикривала їх руками, але не надто стараючись.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьенега позувала в яскравому бікіні, яке як не можна краще підкреслило її прекрасну фігуру.

Нагадаємо, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".

А ще Politeka писала, що роздягнена брюнетка з "Playboy" Кассандра Сьєнега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

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