Від знаменитості кидає в жар

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) підкорила формами в прозорому вбранні

Красуня часто публікує яскраві знімки, де демонструє своє тіло, пише Politeka.net. Одну з останніх фотографій модель опублікувала у своєму сториз Instagram.

Кассандра постала у прозорому топі, який відкрив види не тільки на її пишні груди, але і на тонку талію. Зірка зафарбувала інтимні місця сірими крапками.

Також модель сиділа в білих прозорих трусиках, в яких без сорому розкинула ноги.

Завершили настільки відвертий образ яскравий педикюр і світлий манікюр.

Кассандра розпустила пишне волосся. Вона дивилася в камеру, трохи закинувши голову назад. Красуня подивилася в камеру з-під пишних вій і спокусливо прочинила пухкі губи: "Досконала".

Знімок вийшов дуже гарячим і таким, що запам'ятовується.

Як відомо, в сторыз не можна відкрито прокоментувати і поставити лайки, однак, можна стверджувати, що красуня отримала масу компліментів у приватні повідомлення.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в маленькому помаранчевому бікіні, яке підкреслило її соковиті груди.

Ліфчик розтягнувся по грудях, і, здавалося, що ледве на ній тримається. Додавали пікантності образу тонкі бретельки.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега розважалася біля басейну в грайливому купальнику. Верх бікіні був у вигляді апельсинок, а низ – кавунчика.

Модель присіла, розвівши ноги і виставивши на загальний огляд свої пишні, апетитні форми.

Пост справив фурор серед фанатів і отримав масу приємних коментарів.

Нагадаємо, зірка "Playboy" згадала молодість і показала всю свою красу в чорному білизна.

Також Politeka повідомляла про те, що модель "Playboy" в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

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