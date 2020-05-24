Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) продемонструвала апетитні принади в тісному топі

Красуня опублікувала гаряче фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. Модель з'явилася в короткому облягаючому топі, який підкреслив її пишні груди.

Великі принади випирали з наряду. Зірка для більшого ефекту стиснула форми між руками.

Видно, що топ короткий, і відкривав види на тонку талію знаменитості.

Кассандра наділа кепку, з-під якої стирчало кілька пасом.

Примітно, що в цей раз модель була зовсім без косметики, і таку нічим не зіпсуєш. На обличчі лише виділялися чорні брови красуні.

Варто відзначити, що зірка, якщо і наносить косметику, то майже завжди в найменшій кількості, лише підкреслюючи красу.

Фото було оприлюднено в сторіз і не зуміло зібрати багато лайків або коментарів.

Зараз на аккаунт зірки підписані 867 тисяч людей, які регулярно коментують і ставлять лайки постам Сьєнеги.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега засмагала на даху, обмазавшись лосьйоном.

Модель одягла маленьке бікіні, лямки якого вона зав'язала на грудях, мабуть, уникаючи нерівної засмаги.

Маленький ліфчик розтягнувся по бюсту і немов ледве тримався на ньому.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в маленькому помаранчевому бікіні, яке підкреслило її соковиті груди.

Ліфчик розтягнувся по бюсту, і, здавалося, що ледве на ньому тримається. Додавали пікантності образу тонкі бретельки.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега постала в розхристаній білій сорочці без білизни.

До речі, зірка також позувала в трусах, які натягнула вище стегон.

Нагадаємо, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".

А ще Politeka писала, що роздягнена брюнетка з "Playboy" Кассандра Сьєнега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

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