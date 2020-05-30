Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свою красу і розповіла про те, як бути щасливою

На фото Анастасія позує в напівпрозорому платті або халаті, під яким не виявилося білизни. Красуня елегантно лягла на диван і зігнула ніжки, щоб фото вийшло максимально спекотним. Кумейко не соромилася показувати свою гордість у величезному декольте, а образ доповнила ременем на талії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо викинути з голови шаблон "як воно все має бути" і насолоджуватися тим, як воно все є, то можна випадково стати щасливим", - написала Анастасія під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Домінантовна, ти дуже зробила висновки", "головне-бути щасливим кожну секунду", "Шикарна, халатик зайвий", "Сліпуче красива", "Холодно - травень місяць!!", "Ви хочете зніматися в кіно?".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала незвичайний гарячий образ.

На фото Анастасія показує себе в прозорому мереживній білизні, спустивши бретельки бюстгальтера. Красуня стояла натлі стіни з картинами і дивилася в камеру, показуючи ідеальну фігуру і не тільки. Кадр з фотосесії вийшов максимально гарячим.

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