Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свою красу і розповіла про те, як бути щасливою
На фото Анастасія позує в напівпрозорому платті або халаті, під яким не виявилося білизни. Красуня елегантно лягла на диван і зігнула ніжки, щоб фото вийшло максимально спекотним. Кумейко не соромилася показувати свою гордість у величезному декольте, а образ доповнила ременем на талії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Якщо викинути з голови шаблон "як воно все має бути" і насолоджуватися тим, як воно все є, то можна випадково стати щасливим", - написала Анастасія під фото.
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок, "по 500 гривень щомісяця"
Випробування для українців, обвал курсу і нововведення на кордоні – головне за ніч
Валюха з "Сватів" пішла на крайнощі заради зміни іміджу, сміливі кадри: "І куди ми такі гарні?"
Грошей можна не чекати: у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без виплат
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Домінантовна, ти дуже зробила висновки", "головне-бути щасливим кожну секунду", "Шикарна, халатик зайвий", "Сліпуче красива", "Холодно - травень місяць!!", "Ви хочете зніматися в кіно?".
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала незвичайний гарячий образ.
На фото Анастасія показує себе в прозорому мереживній білизні, спустивши бретельки бюстгальтера. Красуня стояла натлі стіни з картинами і дивилася в камеру, показуючи ідеальну фігуру і не тільки. Кадр з фотосесії вийшов максимально гарячим.
Нагадаємо, экс-Бюст в прозорій білизні показала, як потрібно зводити з розуму
А ще Politeka писала, що екс-Nikita занудьгувала по відпочинку і пустилася у всі тяжкі з подругою
Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-Nikita ледве втримала форми в крихітному мереживі