Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как была сделана одна из самых соблазнительных фотографий

На кадрах можно увидеть Кумейко, которая пыталась встать на руки под пальмой. Но одной ей ничего не удавалось, поэтому на помощь пришла блондинка-подруга, которая взяла за ногу Настю и приложила ее к стволу пальмы. Певице пришлось изначально раздвинуть ноги в воздушном шпагате, чтобы все вышло. В итоге фотография получилась очень интересной, но для этого пришлось постараться. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хьюстон. С днем рождения, моя дорогая. С тобой любая проблемка, не проблемка", - подписала кадры Настя, поздравляя с праздником подругу-красавицу.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что Анастасия опубликовала фото в сторис Инстаграма, где таких функций нет, но так и хочется написать: "Пожалуйста, продолжайте".

Ранее мы сообщали, что Анастасия Кумейко порадовала поклонников и сверкнула безупречными изгибами в платье с вырезом.

"Я хочу ужинать с тобой, чтобы ты рассказывал, что ты думаешь обо мне, а я говорила о тебе. Я хочу, чтобы мы спорили, что лучше: жить дома или за границей, в городе или на природе", - написала красотка.

Сообщалось, что Анастасия Кумейко засветила свои прелести в откровенном наряде.

Анастасия Кумейко активно развивает сольную карьеру под псевдонимом (DJ Nana). По всей видимости, дела у певицы идут хорошо, ведь ее взяли на обложку популярного мужского журнала. Экс-Nikita не сдержала своих эмоций и поделилась впечатлениями в соцсети.

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