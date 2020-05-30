Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер похвалилася пишною фігурою в модному купальнику

Дівчина вирішила в цей раз опублікувати в соціальній мережі Instagram жаркий кадр з відпочинку. Модель позувала в небесно-блакитному бікіні і показала свої переваги у всій красі. Схоже, Кайлі знає толк в жаркому відпочинку - вона дуже часто показує, як відпочиває на яхті в сонячну погоду і всіляко підкреслює свій золотисту засмагу, пише Politeka.net.

Цього разу молода підприємниця блиснула тонкою талією і пишними грудьми у новому купальнику. Однак. Головною родзинкою нового фото стали розвіваються на вітрі темні локони знаменитості. Рівні блискучі пасма ідеально доповнили її відпочилий вигляд, що відразу ж відзначили шанувальники:

«З таким красивим тілом не треба шукати любов, вона вже є», «Я відчуваю тебе такою гарячою дівчиною! 🔥», «Люблю твій cc b Кайлі !!!», «Гарна фігура 😍», Яка ти крута 👌🔥», «Я люблю тебе, дитинко», «Іди сюди, дівчинка! 😍😍», «💋💋💋Яка мала з шикарним видом🔥🎯😍mmm», «Досить @kyliejenner».

До цього Кайлі опублікувала в соціальній мережі Instagram жаркий кадр, зроблений в рамках реклами своєї нової косметичної продукції. Як відомо, успіх до дівчини прийшов саме завдяки її роботі, а сама косметика підкорює вже мільйони жінок.

Так, дівчина вирішила в одній сіточці показати, що випустила новий продукт від свого бренду косметики Kylie Skin. Це цукровий скраб для губ з маслом ши, вітамін Е, медовим ароматом, а також з маслом жожоба і маслом виноградних кісточок.

«kylieskin доступна зараз» - написала дівчина під новим фото.

Ось що відповіли фанати:

«wow🔥🔥🔥🔥», «Люблю тебе набагато більше, ніж твоє тіло, я готовий посперечатися, що ти крутий людина і хороший друг 💎», «Бос, якщо твій тато побачить цю картинку, то зійде з розуму», «Гарне і чудове тіло», «Ти просто малятко, досконала крихта💋💋💋💋💋», «Гарячий відок», «Дуже симпатична дівчина», «Було б крутіше без рук, аж пристрастю повіяло».

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