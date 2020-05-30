Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась пышной фигурой в модном купальнике

Девушка решила в этот раз опубликовать в социальной сети Инстаграм жаркий кадр из отдыха. Модель позировала в небесно-голубом бикини и показала свои достоинства во всей красе. Похоже, Кайли знает толк в жарком отдыхе - она очень часто показывает, как отдыхает на яхте в солнечную погоду и всячески подчеркивает свой золотистый загар, пишет Politeka.net.

В этот раз молодая предпринимательница сверкнула тонкой талией и пышной грудью в новом купальнике. Однако. Главной изюминкой нового фото стали развевающиеся на ветру темные локоны знаменитости. Ровные блестящие пряди идеально дополнили ее отдохнувший вид, что сразу же отметили поклонники:

«С таким красивым телом не надо искать любовь, она уже есть», «Я чувствую тебя такой горячей девушкой! 🔥», «Люблю твой cc b Кайли !!!», «Хорошая фигура 😍», Какая ты крутая 👌🔥», «Я люблю тебя, детка», «Иди сюда, девочка! 😍😍», «💋💋💋Какая малышка с шикарным видом🔥🎯😍mmm, знает, как интриговать», «Довольно @kyliejenner».

До этого Кайли опубликовала в социальной сети Инстаграм жаркий кадр, сделанный в рамках рекламы своей новой косметической продукции. Как известно, успех к девушке пришел именно благодаря ее работе, а сама косметика покоряет уже миллионы женщин.

Так, девушка решила в одной сеточке показать, что выпустила новый продукт от своего бренда косметики Kylie Skin. Это сахарный скраб для губ с маслом ши, витамином Е, медовым ароматом, а также с маслом жожоба и маслом виноградных косточек.

«kylieskin доступна сейчас» - написала девушка под новым фото.

Вот что ответили фанаты:

«wow🔥🔥🔥🔥», «Люблю тебя гораздо больше, чем твое тело, я готов поспорить, что ты крутой человек и хороший друг 💎», «Босс, если твой папа увидит эту картинку, то сойдет с ума», «Красивое и великолепное тело», «Ты просто малышка, совершенная крошка💋💋💋💋💋», «Горячий видок», «Очень симпатичная девушка», «Было бы круче без рук, аж страстью повеяло».

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