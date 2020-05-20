Відома актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе в незвичному образі

Красуня в цей раз позувала у шкірянці, яку майже зняла, а також білому топі з однією бретелькою. Ганна доповнила образ обручем на голові, зібравши волосся назад, і сережкою. Фотографія вийшла дуже ніжною та цікавою. На другому знімку було все ідентично, тільки застосований чорно-білий фільтр. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні о 19.00 прямий ефір з Владииславой Дедковой, нагадаю, що будемо готувати разом з вами) продукти вже закупили, або тільки сьогодні цим займетеся? Готові?

P. S.: Не можу перестати публікувати фото. занадто атмосферні і повітряні", - написала Кошмал.

Фанати поставили більше 23 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже гарно", "Готові", "Чекаємо, вже прям цікаво", "Якщо я не пролайкаю твої фотки ,то я буду жаліти. Так що,я всі твої фотки завжди лайкаю і коментую", "Спасибі за запрошення. Чекаємо з нетерпінням. Ну, добре ж !!!", "Аня, дуже добре виглядаєте!".

Повідомлялося, що 25-річна українська актриса Ганна Кошмал стала знаменитою після ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", здивувала атмосферними кадрами.

Дівчина зібрала волосся в хвіст і показала обличчя майже без косметики - так само свіжа, як і навколишня її весна. Насолоджуючись ароматом, Аня легенько всміхнулася і замріяно глянула в камеру. На одному зі знімків вона зовсім закрила очі від задоволення.

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